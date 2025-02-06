ВС РФ сорвали попытку контрнаступления боевиков ВСУ в Курской области

Все вражеские атаки были отражены.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские бойцы сорвали попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Уланок и Черкасской Конопельки Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ведомство уточняет, что на данный момент все вражеские атаки отражены. В Минобороны отметили, что Уланок и Черкасская Конопелька находятся под контролем Российских Вооруженных сил.
Атака ВСУ на Курскую область
Ранее ВСУ предпринимали попытку напасть на Курскую область 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе РФ, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. Тогда на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок и взрослый погибли при атаке БПЛА на авто в Белгородской области.
- 6 февр
- ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков на курском направлении
- 6 февр
- FPV-дроны уничтожили технику ВСУ в курском приграничье
- 6 февр
- Путин встретился с Хинштейном в Кремле. Главное
- 5 февр
- Владимир Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской области
- 5 февр
- Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной
- 5 февр
- Путин назвал недостаточной выплату в 150 тыс. рублей для жителей приграничья
- 5 февр
- ВСУ потеряли до 325 боевиков на курском направлении за сутки
- 4 февр
- Армия России за сутки отразила три контратаки ВСУ в Курской области
- 4 февр
- ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 345 человек
- 4 февр
- Расчет FPV-дронов уничтожил разведгруппу ВСУ в Курской области
Читайте также
69%
-0.47 102.92
0.23
Нашли ошибку?