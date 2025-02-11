Эта удивительная история поведает о простом японце, о котором никто никогда не слышал. Однако его жизнь нельзя назвать простой и тем более не примечательной. Цутому Ямагути поистине может считаться одним из самых счастливых и в то же время неудачливых людей на планете. Японец пережил два ядерных удара в 1945 году — в Хиросиме и в Нагасаки. Как ему это удалось — в материале 5-tv.ru.

«Груды мертвых тел сгребали как мусор»

Цутому Ямагути жил и работал в Нагасаки. Однако летом 1945 года его отправили в командировку в Хиросиму и, не подозревая, что будет суждено пережить городу. Тогда 20-летний инженер Ямагути оставил жену и ребенка и отправился в город, чтобы помочь со строительством нефтяного танкера. Неожиданный взрыв застал его на верфи.

Как рассказывал японец, он успел увидеть в небе американский бомбардировщик, а затем его ослепила яркая вспышка. Ощутив удушающую жару, японец прыгнул в яму, однако взрывная волна настигла его и отбросила на несколько метров.

«Когда я очнулся, то увидел женщину, которая полностью обгорела. Ее одежда была сорвана от ударной волны, и она громко кричала», — вспоминал мужчина.

Ямагути выжил, благодаря тому, что находился примерно в трех километрах от эпицентра. В тот день погибли около 80 тысяч людей. Все произошло 6 августа, когда США сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш».

Из Хиросимы непрерывным потоком хлынули уцелевшие люди. Как писала японская газета The Asahi Shimbun, «бежавшие с места пожаров напоминали толпы мертвецов, пришедших с того света».

«Когда бомба взорвалась, я была в школьном саду. От взрыва меня отделяло два с половиной километра. Район на другом берегу реки был полностью разрушен. Оттуда, из центра города, к нам бежали люди, вся дорога была забита ими. Не получая никакой медицинской помощи, они один за другим умирали под палящими лучами солнца прямо на дороге. Освобождая дорогу, груды мертвых тел сгребали как мусор, и сжигали прямо во дворе нашей школы, вырыв несколько канав. Так же сжигали трупы во дворах других школ и просто на пустырях, над всем городом стоял запах горящей плоти», — вспоминала Рейко Ямада, которой во время бомбардировки было одиннадцать лет.

Ямагути остался жив, но получил ранения. Он едва мог передвигаться, но он все шел и шел, пока не отыскал коллег и вместе они не добрались до бомбоубежища. Японец как можно быстрее хотел убраться с разрушенного города и очутиться в родном Нагасаки.

В вагоне поезда все было неправильно: кто-то выкрикивал имена пропавших без вести людей, кто-то плакал, кто-то не мог и пошевелиться. Было страшно. Ямагути безразлично смотрел в окно и размышлял о том, как люди могли убить разом столько человек. На тот момент еще никто не знал, что через несколько дней ситуация повторится.

Молния не бьет дважды?

Добравшись до дома, мужчина сразу обратился в больницу. Его врачом был одноклассник, который из-за многочисленных ожогов и не узнал его. Сам Ямагути находился в таком шоке, что просто не обратил внимания на серьезность своих ран. Медик настаивал, что мужчина должен остаться в больнице, но тот был непреклонен — нужно было поскорее увидеть семью.

А затем уже на следующий же день явился на работу. Это было 9 августа — день, когда американский бомбардировщик сбросил на город атомную бомбу «Толстяк». Тогда количество жертв составило около 40 тысяч. Известно, что к концу 1945 года общее число погибших, в том числе от последствий радиоактивного облучения, составило от 90 тысяч до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 70 тысяч до 80 тысяч человек в Нагасаки.

Тогда японец только подошел к начальнику, чтобы рассказать о случившимся и тут небо вновь озарила вспышка, заставившая сердце Цутому замереть во второй раз. Японцу снова повезло, его отбросило в небольшое укрытие.

«Впоследствии, конечно, как и всякий, кто перенес ядерную бомбардировку, он страдал определенными сопутствующими заболеваниями. Его долго рвало, у него были проблемы со слизистыми. Это был такой живой экспонат, который на себе пережил и являл собой пример человека, который был очевидцем самого настоящего военного преступления, одного из самых крупных в истории XX века», — передает РЕН ТВ слова старшего преподавателя кафедры истории РЭУ имени Плеханова Станислава Рузанова.

Вновь Цутому находился в трех километрах от эпицентра взрыва. Однако не это волновало мужчину. Как только он смог встать на ноги, он помчался домой к жене и ребенку, молясь, чтобы они остались живы. И, о чудо! Супруга с сыном пошли в аптеку за лекарствами для папы и в момент взрыва оказались в подземном туннеле. Они были спасены.

Без последствий все-таки не обошлось. Вся семья получила высокую дозу радиации. Цутому облысел, потерял часть зубов и постоянно мучился от сильных болей. Со временем ему стало легче и он продолжить работать инженером.

В 1957 году «счастливчик» получил статус «хибакуся», как выживший после ядерной бомбардировки в Хиросиме. Он не стал упоминать, что пережил еще и бомбежку в Нагасаки, и решил сообщить об этом только в 2009 году. После чего его официально зарегистрировали как единственного человека, уцелевшего после двух ядерных атак. Такой статус получил только Цутому Ямагути.

Известно, что в 2006 году Ямагути появился в документальном фильме о выживших разрушенных городах. Эта картина была показана в ООН, где японец выступил с докладом за отмену ядерного оружия.

«Я выжил, и мой долг — рассказать о случившемся. Я пережил два взрыва атомных бомб и искренне надеюсь, что третьего не будет нигде и никогда», — говорил мужчина.

В конце 1980-х он написал книгу воспоминаний и много выступал, чтобы рассказать молодым людям о пережитом ужасе.

Человек, переживший ядерные бомбардировки и своими глазами увидевший все ужасы последствий, искренне не понимал, почему люди до сих пор продолжают создание ядерных бомб.

Несмотря на все, что Ямагути и его супруге пришлось пережить, пара прожила долго и счастливо. В их семье родились еще двое абсолютно здоровых детей. Оба супруга ушли из жизни в возрасте 93 лет.

«Самый несчастный человек в мире»

Не обошлось без грязи и на этой душещипательной теме. В 2010 году британская телерадиокомпания BBC упомянула японца в своей авторской программе. Ведущий этого шоу назвал Ямагути «самым несчастным человеком в мире». А затем очень неаккуратно пошутил по поводу того, что японцу пришлось пережить. Смех в аудитории после слов, что «атомная бомба упала на этого человека и отскочила от него», шокировал весь современный мир.

В посольстве Японии молчать не стали. Там выразили протест с заявлением, что данная программа «оскорбила умерших жертв атомной бомбы». Корпорации Би-би-си пришлось принести официальные извинения.

«Мы очень сожалеем о причиненной обиде <…> Очевидно, я недооценил потенциальную чувствительность этого вопроса для японских зрителей», — заявил продюсер передачи Пирс Флетчер.

После дочь выжившего японца, которая много лет видела, как страдал от болей отец, выступила по японскому телевидению в защиту всех жертв страшной трагедии.

«Я думаю, этот случай показывает, что ужас атомной бомбы недостаточно хорошо понят в мире», — высказалась она.

Так Стивен Фрай был вынужден отложить съемки своего нового документального фильма в Японии, из-за страха ехать в обиженную им страну.

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки

Соединенные Штаты подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа соответственно. Это стало единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия.

Правительство США полагало, что применение нового оружия столь разрушительной силы приблизит окончание Второй Мировой войны. В результате 15 августа Япония капитулировала.

Многие тысячи людей, переживших атомную бомбардировку, еще долгое время страдали и умирали от заболеваний, вызванных радиацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились кадры лодки выжившего Федора Конюхова, попавшего в 10-балльный шторм.