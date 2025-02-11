Мороз выжимает из Украины последний газ

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

EADaily: объем газохранилищ на Украине упал ниже 10% за 50 дней до конца сезона

Конец отопсезона близко: Украина выжимает последний газ из хранилищ из-за морозов

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Хотя до конца отопительного сезона в стране — еще 50 дней.

Объем газовых хранилищ на Украине упал ниже 10%, хотя до конца отопительного сезона осталось еще 50 дней. Теперь киевскому режиму придется импортировать голубое топливо. Об этом пишет EADaily со ссылкой на платформу операторов ГТС стран Евросоюза ENTSOG.

В частности, заполненность газохранилищ составила 9,5% на 8 февраля. Запасы упали до 2,9 миллиарда кубометров. Отмечается, что это новый исторический минимум для подземного хранилища газа страны. Из-за такой ситуации на Украине будет ограничен отбор голубого топлива — до 60 миллионов кубометров в сутки.

Увеличение отбора газа связано с морозами. При условии погодных условий на Украине возобновляются отключения электроэнергии промышленных предприятий. Например, в понедельник, 10 февраля, они длились 15 часов — с шести утра до девяти вечера.

Ситуация связана и с ответными действиями Вооруженных сил России. Так, в середине января наши войска нанесли удар по инфраструктуре крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области на Украине. Действия стали ответом на атаку ATACMS и Storm Shadow на территории нашей страны, а также попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».

Также в субботу, 8 февраля, Минобороны России сообщало, что армия РФ поразила обеспечивающий работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли. Вместе с тем бойцы нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, а также местам подготовки к запуску украинских беспилотников в 152 районах.

В феврале импорт газа из стран Евросоюза обходится украинской компании «Нафтогаз» очень дорого. Так, его котировки в Европе выросли до 630 долларов за тысячу кубометров. При этом денег у компании явно не хватает.

Кроме того, на Украине увеличивается не только отбор газа, но и импорт топлива. Хотя показатели пока скромные: в январе трейдеры получили больше 40 миллионов кубометров, а в первые девять дней февраля — 70 миллионов кубометров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Словакия начала импортировать российский газ в обход Украины. Он стал поступать в Братиславу через «Турецкий поток».

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