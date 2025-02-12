МЧС: пострадавшие от паводков получили помощь в полном объеме

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Оставшиеся вопросы с жильем и социальными объектами сейчас решаются.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Тема:
Паводки в регионах России

90% природных пожаров минувшим летом пришлось на Дальний Восток. Итоги года подвели сегодня на расширенном заседании коллегии МЧС в Москве. По словам главы ведомства, наиболее сложная обстановка отмечалась в Якутии и Бурятии, Забайкалье, Амурской области и Хабаровском крае.

Подготовке к пожароопасному сезону в этих регионах будет уделено особое внимание. Также на особом контроле ситуация с паводками. В 2024-м в зону подтопления попали 69 регионов. Все, кого это затронуло, получили выплаты.

«Силами МЧС в кратчайшие сроки организовано проведение оперативно-спасательных работ, а также оказание всесторонней помощи пострадавшим гражданам, включая финансовую. Положенные выплаты из федерального бюджета по линии МЧС России доведены до населения в полном объеме», — сообщил министр РФ по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.

Глава ведомства отметил, что основная часть работ завершена. Однако на местах остались еще частные вопросы, их решают вместе с жителями. Также в пострадавших регионах продолжают возводить жилье и восстанавливать социальные объекты.

Тема:
Паводки в регионах России
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