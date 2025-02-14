«Желаю им всего хорошего»: Ольга Бузова впервые обратилась к Даве после скандала
Бузова отреагировала на новость о том, что ее бывший станет отцом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тимур Быковский
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На празднике в честь Дня всех влюбленных певица поделилась своими чувствами, связанными с беременностью Мари Краймбрери от Давы.
На мероприятии, которое было посвящено 14 февраля и проходило в Государственном Кремлевском дворце, певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила своего бывшего с будущим пополнением в семье. Об этом сообщил Super.ru.
Несмотря на тот факт, что общаться с Давой Бузова перестала, по собственным заверениям, сразу после его безуспешных попыток вернуть ее, она не могла не порадоваться его новым достижениям в личной жизни: исполнитель ждет ребенка от Мари Краймбрери.
«Дети — это всегда счастье, это всегда чудо! Я, конечно же, поздравляю ребят. Желаю им всего самого хорошего», — передала Бузова свои пожелания жениху и невесте, подкрепив их весомым аргументом в пользу своей реакции на сложившуюся ситуацию.
Обиду певица не таит, но призналась, что в ее судьбе больше нет места ни для Мари Краймбрери, ни для Давы. Однако постоянного спутника для себя Ольга пока не нашла, хотя и продолжает публиковать посты, посвященные таинственному ухажеру, на страницах в социальных сетях. Подписчики спорят о личности незнакомца.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в краже какой песни обвинила Ладу Дэнс Ольга Бузова.
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