Украла песню? Лада Дэнс и Ольга Бузова выясняют отношения из-за хита 1993 года

Кто выйдет из спора победителем?

Лада Дэнс и Ольга Бузова поссорились из-за того, что одна певица без разрешения перепела песню другой. Как пишет издание StarHit, обе артистки имеют друг к другу взаимные претензии.

Началось все с того, что еще в далеком 2022 году Ольга Бузова решила исполнить осовремененную версию главного хита Лады Дэнс — Baby Tonight. Спустя два года, исполнительница оригинальной песни внезапно опомнилась и заявила, что Бузова украла у нее ее детище, исполнив «Девочку-ночь» без разрешения.

Ольга не стала терпеть голословных обвинений в свой адрес и в довольно резкой манере ответила коллеге.

«Я артист и с трепетом отношусь к своему творчеству. Никогда не позволила бы себе взять без разрешения песню. У моей команды есть все документы, разрешающие мне исполнение этой композиции. Лада же никогда не являлась правообладателем этого сингла, у него есть два автора, которым принадлежат права! Я с огромным уважением отношусь к Ладе, она это прекрасно знает. Но клевету терпеть не намерена! Кто-то решил напомнить о себе, как всегда, за счет моего имени, или все-таки проблемы с памятью?!» — возмущается артистка.

Стоит отметить, что, как верно отметила в одном из своих постов Бузова, еще в 2023 году в интервью 5-tv.ru Лада Дэнс сама вполне открыто заявляла, что знает о кавере юной исполнительницы и сама разрешила его выпустить.

«Она перепевает, потому что есть разрешение. А кому-то мы не разрешаем перепевать. Потому что я и композитор вместе с Величковским, и права у меня 50/50, хочу — даю, не хочу — не даю», — признавалась полтора года назад Дэнс.

Пойманная на слове Лада поспешила ответить Бузовой, что ее слова не имеют значения, так как надо было внимательнее читать документы перед их подписанием, а обвинять ее в попытках пропиариться глупо, так как ее песня хитом еще тогда, когда Бузовой не было и семи лет.

Тем не менее, вмешавшийся в скандал автор той самой композиции, которая и стала камнем преткновения, заявил, что слова Лады о правах на песню — ложь. О сделке 50/50 никогда не шло и речи — композиция всегда принадлежала только ему. А странные заявления Дэнс о краже ее песни он, как и Бузова, назвал ничем иным, как странной попыткой похайпить.

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