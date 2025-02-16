Более 230 боевиков и два танка ВСУ: успехи ВС России в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в Курской области
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Киевский режим продолжает нести потери на поле боя.
Вооруженные силы России продолжают вытеснять боевиков армии Украины из Курской области, нанося поражение живой силе и военной технике противника. О потерях ВСУ за последние сутки сообщили в Минобороны РФ.
Указывается, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение ВСУ в районах следующих населенных пунктов: Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Рубанщина и Свердликово. Российским бойцам удалось отразить три контратаки противника.
Живая сила и техника ВСУ были поражены в 13 населенных пунктах Сумской области. Среди них — Гоголевка, Мирный, Малая Локня, Суджа и Журавка.
«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США», — говорится в сообщении.
Также войскам РФ удалось уничтожить три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, восемь авто, самоходную артиллерийскую установку, пять пунктов управления беспилотниками и одно артиллерийское орудие.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. Тогда на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО) действует в Курской, Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель. На территории действует режим ЧС федерального масштаба.
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