Питание и режим: эксперт рассказала, как справиться с метеочувствительностью

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 25 0

Врач Свищева: побороть метеозависимость можно через баланс работы и труда

На погоду: как справиться с метеочувствительностью

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

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Тема:
Погода

Забыть о метеозависимости россиянам поможет изменение ежедневных привычек.

Метеозависимые страдают от болей сильнее, если придерживаются неверного распорядка дня. Об этом рассказала доцент кафедры медико-биологических дисциплин университета «Синергия» Мария Свищева в беседе с URA.RU.

«Мерами по предупреждению неблагоприятного влияния погодных факторов… являются модификация образа жизни, соблюдение режима труда и отдыха, рациональное сбалансированное питание, постепенное включение элементов закаливания, регулярные курсы санаторно-курортного лечения», — подробно описала алгоритм действий специалист.

Мария Свищева подчеркнула, что наибольшую угрозу зависимость от погодных условий представляет для части населения, которая имеет хронические заболевания. Во избежание негативных для организма последствий эксперт рекомендовала таким людям проходить своевременные курсы лечения у врача-невролога и специалиста по физиотерапевта, а также не прекращать прием необходимых препаратов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в европейской части России будут морозы до конца марта.

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