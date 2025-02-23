Зима не уступит права: минусовая температура возможна до конца марта

Метеоролог пояснил, что это свойственный для европейских регионов случай.

Установление морозов в пределах минус 10-13 градусов может произойти в марте на европейских территориях РФ. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жителям страны пока желательно не спешить прощаться с холодами. Столбик термометра, вероятно, еще не раз покажет отрицательные температуры, которые, по словам эксперта, являются нормальными для европейских регионов государства.

«Март — это „зимний“ месяц, поэтому понижение температуры до минус 10-13 градусов, это нормально», — уточнил специалист.

Он напомнил, что январь оказался «супер теплым» для зимнего времени года, однако посоветовал стараться не приближать весну. Вильфанд заявил, что температуры продолжат быть низкими, и такое явление до 20 марта абсолютно приемлемое.

При этом метеоролог предупредил, что снег в названных областях России растает раньше, чем обычно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какой прогноз погоды рассчитывать россиянам в конце февраля и начале марта. Вильфанд пояснял, что снегопадов жителям столицы в последнюю зимнюю неделю лучше не ждать.