Зима не уступит права: минусовая температура возможна до конца марта

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

Синоптик Вильфанд: в европейской части России ожидается похолодание

Возвращение морозов до минус 10-13 градусов еще возможно в марте

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Метеоролог пояснил, что это свойственный для европейских регионов случай.

Установление морозов в пределах минус 10-13 градусов может произойти в марте на европейских территориях РФ. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жителям страны пока желательно не спешить прощаться с холодами. Столбик термометра, вероятно, еще не раз покажет отрицательные температуры, которые, по словам эксперта, являются нормальными для европейских регионов государства.

«Март — это „зимний“ месяц, поэтому понижение температуры до минус 10-13 градусов, это нормально», — уточнил специалист.

Он напомнил, что январь оказался «супер теплым» для зимнего времени года, однако посоветовал стараться не приближать весну. Вильфанд заявил, что температуры продолжат быть низкими, и такое явление до 20 марта абсолютно приемлемое.

При этом метеоролог предупредил, что снег в названных областях России растает раньше, чем обычно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какой прогноз погоды рассчитывать россиянам в конце февраля и начале марта. Вильфанд пояснял, что снегопадов жителям столицы в последнюю зимнюю неделю лучше не ждать.

Тема:
Погода
22 февр
Скользкая дорожка: метеорологи о погоде в Москве 22 февраля
21 февр
Весна на пороге: какая погода ожидает москвичей в конце февраля
20 февр
Зимний апокалипсис: юг России сковали морозы и снегопады
20 февр
Гололедица и облачность: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 20 февраля
19 февр
Снежная каша, заносы и гололедица: мощные снегопады накрыли южные регионы России
19 февр
Раньше срока? Синоптик назвал дату наступления в Москве метеорологической весны
18 февр
В центре циклона: высота снежных сугробов в горах Сочи достигла двух с половиной метров
17 февр
Холода все же придут? Какая погода будет в Москве к 23 февраля
16 февр
Сильный снегопад обрушился на южный берег Крыма, дорога на Ай-Петри закрыта
16 февр
Зима недаром злится: синоптики рассказали о погоде в Москве 16 февраля
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:19
Военнослужащие РФ эвакуировали жителей населенного пункта Улаклы в ДНР
7:07
Силы ПВО ночью уничтожили 20 украинских БПЛА над шестью регионами России
6:59
Зима не уступит права: минусовая температура возможна до конца марта
6:43
Как 23 февраля стал мужским: история и традиции Дня защитника Отечества
6:42
«Мы едины»: как бойцы СВО достойно продолжают ратные традиции ветеранов ВОВ
6:25
Как пережить смерть любимой собаки: советы от кинолога

Сейчас читают

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Юра Борисов получит в подарок липосакцию за номинацию на «Оскар»
«О победе»: рэпер SТ выпустил песню ко Дню защитника Отечества
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год