Актер приобрел семейное гнездышко для своей беременной жены.

Актер Александр Петров купил для своей беременной жены Виктории Антоновой новый дом. В личном блоге он поделился кадрами из семейного гнездышка.

«Я вижу в этом поселке очень крутую атмосферу и произнесенные слова: «Как же классно, что тогда решили выбрать именно это место», — написал Петров.

«Очень крутая атмосфера»: Александр Петров показал фото нового дома 1/5 Александр Петров показал купленный ради беременной жены новый дом Instagram*/actorsashapetrov 2/5 Александр Петров показал купленный ради беременной жены новый дом Instagram*/actorsashapetrov 3/5 Александр Петров показал купленный ради беременной жены новый дом Instagram*/actorsashapetrov 4/5 Александр Петров показал купленный ради беременной жены новый дом Instagram*/actorsashapetrov 5/5 Александр Петров показал купленный ради беременной жены новый дом Instagram*/actorsashapetrov

По некоторым данным, недвижимость могла обойтись актеру от 59 до 85 миллионов рублей. Она расположена между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе. Причем, решение было принято довольно спонтанно. Он увидел с супругой на просторах интернета фотографии и понял, что это наилучший вариант.

У дома панорамные окна и крупная веранда. Однако не все подписчики посчитали это лучшим архитектурным решением, учитывая, что по соседству расположены похожие постройки.

К слову, для многих фанатов брак был весьма неожиданным. Пара поженилась в 2023 году. Хотя до этого Петров несколько лет встречался с актрисой Стасей Милославской.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Александр Петров с женой узнали пол ребенка.

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