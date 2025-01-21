Депутат Дагделен: необходимо открыть «Северный поток — 2» из-за упадка экономики
Фото: www.globallookpress.com/© Patrick Pleul
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Немецкий политик взывает к восстановлению импорта российской нефти.
Открыть «Северный поток — 2» призвали в Германии. Безумием посчитали цены в стране на энергоносители. Об этом депутат Бундестага Севим Дагделен написала на личной странице в соцсети X.
Политик в своем сообщении акцентировала внимание на статье Berliner Zeitung, в которой рассказывается о влиянии антироссийских санкций на работу завода по переработке нефти, находящегося в городе Шведт. Указанная организация раньше перерабатывала нефть из России — продукт топлива поступал по трубопроводу «Дружба». Однако теперь предприятие находится в критическом состоянии и рассматривает вопрос о сокращении кадров.
«Это безумие должно быть остановлено. Нам нужны конкурентоспособные цены на энергоносители за счет открытия „Северного потока — 2“ и импорта российской нефти для НПЗ Schwedt», — делится немецкий депутат подробностями ситуации.
В начале 2025 года журналисты газеты Bild опубликовали исследование, которое подтверждает значительный упадок экономики ФРГ в диапазоне прошедших 75 лет. По данным экспертов, выход из тяжелого положения за текущий год не намечается. Экономическое положение Германии кардинально ухудшилось в результате падения ВВП.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какой ущерб понесла Германия после подрыва «Северных потоков».
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