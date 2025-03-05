Есть ли рычаги? В Германии пытаются предотвратить повторный запуск «Северного потока-2»
В Германии пытаются предотвратить повторный запуск Северного потока-2
Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Лельчук; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Власти ФРГ предполагают, что газопровод могут взять под контроль американские инвесторы.
В Германии пытаются не допустить возобновление работы трубопровода «Северный поток», об этом пишет Bild.
Издание сообщает, что среди властей ФРГ ходят слухи о возможной сделке России и США по восстановлению поставок газа. Предполагают, что в рамках соглашения американцы займутся транспортировкой топлива и станут посредником между Москвой и Берлином. При этом в сделке будут участвовать частные инвесторы, а не власти США.
Ранее Bild уже писала о якобы идущих секретных переговорах между Вашингтоном и Москвой о повторном запуске «Северного потока». Однако никаких доказательств издание не предоставило, а один из предполагаемых представителей США на встрече — Ричард Гренелл — и вовсе обвинил журнал во лжи.
- 2 мар
- США разрабатывают план возобновления работы «Северного потока-2»
- 21 янв
- «Остановите безумие»: запустить «Северный поток — 2» требуют в Германии
- 30 нояб
- Личности двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков» установили в ФРГ
- 26 нояб
- В Кремле оценили сообщения о намерении инвестора из США купить «Северный поток — 2»
- 19 нояб
- «Странная логика»: Захарова об обвинениях России в диверсии в Балтийском море
- 4 нояб
- «Самоубийственная авантюра»: Лавров заявил о плане англосаксов втянуть Европу в войну с РФ
- 19 окт
- «Тайно орудовал»: флот США был замечен перед терактом на «Северных потоках»
- 7 окт
- «Сочли оправданным»: в разведке РФ рассказали, почему США пошли на подрыв «Северных потоков»
- 29 сент
- Немцы призывают найти виновных в подрыве «Северных потоков»
- 28 сент
- РФ намерена обратиться в суд ООН по делу о теракте на «Северных потоках»
Читайте также
79%
-0.01 93.90
1.05
Нашли ошибку?