Есть ли рычаги? В Германии пытаются предотвратить повторный запуск «Северного потока-2»

Эфирная новость 51 0

В Германии пытаются предотвратить повторный запуск Северного потока-2

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Лельчук; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Северный поток

Власти ФРГ предполагают, что газопровод могут взять под контроль американские инвесторы.

В Германии пытаются не допустить возобновление работы трубопровода «Северный поток», об этом пишет Bild.

Издание сообщает, что среди властей ФРГ ходят слухи о возможной сделке России и США по восстановлению поставок газа. Предполагают, что в рамках соглашения американцы займутся транспортировкой топлива и станут посредником между Москвой и Берлином. При этом в сделке будут участвовать частные инвесторы, а не власти США.

Ранее Bild уже писала о якобы идущих секретных переговорах между Вашингтоном и Москвой о повторном запуске «Северного потока». Однако никаких доказательств издание не предоставило, а один из предполагаемых представителей США на встрече — Ричард Гренелл — и вовсе обвинил журнал во лжи.

Тема:
Северный поток
2 мар
США разрабатывают план возобновления работы «Северного потока-2»
21 янв
«Остановите безумие»: запустить «Северный поток — 2» требуют в Германии
30 нояб
Личности двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков» установили в ФРГ
26 нояб
В Кремле оценили сообщения о намерении инвестора из США купить «Северный поток — 2»
19 нояб
«Странная логика»: Захарова об обвинениях России в диверсии в Балтийском море
4 нояб
«Самоубийственная авантюра»: Лавров заявил о плане англосаксов втянуть Европу в войну с РФ
19 окт
«Тайно орудовал»: флот США был замечен перед терактом на «Северных потоках»
7 окт
«Сочли оправданным»: в разведке РФ рассказали, почему США пошли на подрыв «Северных потоков»
29 сент
Немцы призывают найти виновных в подрыве «Северных потоков»
28 сент
РФ намерена обратиться в суд ООН по делу о теракте на «Северных потоках»
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.24
-0.01 93.90
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:16
Центробанк прокомментировал сокращение полной стоимости кредитов по ипотеке
13:00
Шесть выстрелов в спину: в Петербурге мужчина расстрелял бывшую девушку
12:44
«Пришло время закончить этот бесконечный конфликт» — Трамп высказался об Украине
12:34
В Кремле положительно отнеслись к готовности Зеленского к переговорам
12:27
Собянин: парковка на улицах Москвы 8 Марта будет бесплатной
12:10
Отодвинули линию фронта: как бойцы России окружают группировку ВСУ в приграничье

Сейчас читают

ОПЕК+ приоткроет кран: нефть подешевела до $ 70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака
Лучше обходить стороной: чем опасна вода из кулера
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской