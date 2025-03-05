Есть ли рычаги? В Германии пытаются предотвратить повторный запуск «Северного потока-2»

Власти ФРГ предполагают, что газопровод могут взять под контроль американские инвесторы.

В Германии пытаются не допустить возобновление работы трубопровода «Северный поток», об этом пишет Bild.

Издание сообщает, что среди властей ФРГ ходят слухи о возможной сделке России и США по восстановлению поставок газа. Предполагают, что в рамках соглашения американцы займутся транспортировкой топлива и станут посредником между Москвой и Берлином. При этом в сделке будут участвовать частные инвесторы, а не власти США.

Ранее Bild уже писала о якобы идущих секретных переговорах между Вашингтоном и Москвой о повторном запуске «Северного потока». Однако никаких доказательств издание не предоставило, а один из предполагаемых представителей США на встрече — Ричард Гренелл — и вовсе обвинил журнал во лжи.