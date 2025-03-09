Окровавленного активиста сняли с Биг-Бена спустя 16 часов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 48 0

Протестующий забрался на главную башню Лондона с флагом Палестины и не подпускал к себе переговорщиков.

Пропалестинский активист спустился с Биг-Бена спустя 16 часов протеста

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Босого пропалестинского протестующего сняли с 96-метровой Елизаветинской башни (Биг-Бен) после 16-часового противостояния экстренным службам. Спасатели на автовышке добрались до мужчины, сидевшем на каменном выступе. Когда активиста спускали, он размахивал палестинским флагом под одобрительные возгласы собравшейся внизу толпы сочувствующих.

Примерно в 07:24 утра 8 марта мужчина начал трансляцию своего протеста. Сняв обувь, он начал подъем, измазав окровавленными ступнями камни башни. Он скандировал: «Свободу Палестине» и утверждал, что не сдвинется с места, завершит акцию только на своих условиях. Лондонские власти заблокировали проезд по Вестминстерскому мосту, к Биг-Бену стянулись пожарные из четырех станций, полиция и скорая помощь. Район был оцеплен.

Переговорщики пытались убедить мужчину спуститься, указывая на его травмированные ноги и недостаточно теплую одежду. В ответ он убеждал их, что всего лишь немного порезался, находится в безопасности, а также предупреждал — он полезет еще выше, если спасатели приблизятся. Тем временем сторонники Палестины стекались к башне с флагами и поддерживали активиста.

Во Франции, как сообщал ранее 5-tv.ru, люди вышли на демонстрации против поддержки Украины. Президент страны Эммануэль Макрон решил не только поставить Киеву вооружение, но и отправить военных в зону конфликта.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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