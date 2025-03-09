Окровавленного активиста сняли с Биг-Бена спустя 16 часов

Протестующий забрался на главную башню Лондона с флагом Палестины и не подпускал к себе переговорщиков.
Фото: www.globallookpress.com/Cover Images
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Босого пропалестинского протестующего сняли с 96-метровой Елизаветинской башни (Биг-Бен) после 16-часового противостояния экстренным службам. Спасатели на автовышке добрались до мужчины, сидевшем на каменном выступе. Когда активиста спускали, он размахивал палестинским флагом под одобрительные возгласы собравшейся внизу толпы сочувствующих.
Примерно в 07:24 утра 8 марта мужчина начал трансляцию своего протеста. Сняв обувь, он начал подъем, измазав окровавленными ступнями камни башни. Он скандировал: «Свободу Палестине» и утверждал, что не сдвинется с места, завершит акцию только на своих условиях. Лондонские власти заблокировали проезд по Вестминстерскому мосту, к Биг-Бену стянулись пожарные из четырех станций, полиция и скорая помощь. Район был оцеплен.
Переговорщики пытались убедить мужчину спуститься, указывая на его травмированные ноги и недостаточно теплую одежду. В ответ он убеждал их, что всего лишь немного порезался, находится в безопасности, а также предупреждал — он полезет еще выше, если спасатели приблизятся. Тем временем сторонники Палестины стекались к башне с флагами и поддерживали активиста.
Во Франции, как сообщал ранее 5-tv.ru, люди вышли на демонстрации против поддержки Украины. Президент страны Эммануэль Макрон решил не только поставить Киеву вооружение, но и отправить военных в зону конфликта.
- 9 мар
- «Заберусь еще выше»: мужчина с палестинским флагом отказался слезать с Биг-Бена
- 10 февр
- Израиль вывел войска из коридора Нецарим в секторе Газа
- 7 февр
- В МИД Израиля официально заявили ООН о выходе из Совета по правам человека
- 6 февр
- Когда закончится конфликт: Трамп заявил, что Израиль может передать США сектор Газа
- 27 янв
- Ливанская армия заняла оставленные Израилем позиции на юге страны
- 20 янв
- Освобожденные в Газе израильские заложницы получили от ХАМАС «подарки на память»
- 20 янв
- Переданные Израилю заложницы ХАМАС встретились со своими семьями
- 4 янв
- Представитель Палестины заплакал во время заседания Совбеза ООН
- 2 янв
- В результате атаки Израиля на лагерь беженцев в Газе погибли десять человек
- 26 дек
- Израиль атаковал машину с журналистами в секторе Газа
Читайте также
65%
-0.43 96.86
0.26
Нашли ошибку?