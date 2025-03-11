По факту удара ВСУ по ТЦ в Курской области возбуждено уголовное дело
СК возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по ТЦ в Курской области
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Виновные будут вычислены в рамках предварительного расследования.
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в связи с терактом против мирного населения в слободе Белой Курской области, совершенным Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — сообщила она.
Петренко обратила внимание, что украинские боевики «совершили целенаправленный обстрел продуктового магазина, где находились мирные жители». В рамках предварительного расследования будут вычислены виновные. Впоследствии их привлекут к ответственности.
ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в Курской области. В ходе атаки четыре человека погибли, еще девять — получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших есть подростки. Силами санитарной авиации все они были доставлены в областную клиническую больницу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Курской области 14 домов были повреждены из-за атаки Украины.
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