По факту удара ВСУ по ТЦ в Курской области возбуждено уголовное дело

Виновные будут вычислены в рамках предварительного расследования.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в связи с терактом против мирного населения в слободе Белой Курской области, совершенным Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — сообщила она.

Петренко обратила внимание, что украинские боевики «совершили целенаправленный обстрел продуктового магазина, где находились мирные жители». В рамках предварительного расследования будут вычислены виновные. Впоследствии их привлекут к ответственности.

ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в Курской области. В ходе атаки четыре человека погибли, еще девять — получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших есть подростки. Силами санитарной авиации все они были доставлены в областную клиническую больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Курской области 14 домов были повреждены из-за атаки Украины.