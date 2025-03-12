Россиянам пообещали аномально теплую весну
Ощутимое потепление почувствуют москвичи уже завтра.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Аномальную жару обещают в Москве уже завтра — до плюс 16 градусов. В выходные наступит резкое похолодание, но ненадолго.
В Ленинградской области из-за раннего потепления проснулись гадюки. Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере природопользования просят жителей не приближаться к пресмыкающимся, а в случае нападения сразу же обратиться к врачу.
А вот уничтожать змей нельзя, они занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга.
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