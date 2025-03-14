Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Егора
У мальчика детский церебральный паралич.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о маленьком Егоре страдающем от церебрального паралича.
Ребенок нуждается в дорогостоящем лечении, на которое требуется больше 1,25 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет, но благодаря зрителям Пятого канала удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили 3 миллиона 909 тысяч 510 рублей. Этих денег хватит и на оперцию для Егора, и на лечение других подопечных фонда.
Спасибо вам большое!
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