Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Егора

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У мальчика детский церебральный паралич.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о маленьком Егоре страдающем от церебрального паралича.

Ребенок нуждается в дорогостоящем лечении, на которое требуется больше 1,25 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет, но благодаря зрителям Пятого канала удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 3 миллиона 909 тысяч 510 рублей. Этих денег хватит и на оперцию для Егора, и на лечение других подопечных фонда.

Спасибо вам большое!

Тема:
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