В Курской области вводят ограничения из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов

Запрет на посещение некоторых населенных пунктов в регионе будет действовать с 15 марта.
Фото: Полегенько Александр/ТАСС
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В Курской области ввели запрет на посещение поселков шести приграничных районов. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
«Вводится ограничение на поселение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и леса», — пишут местные власти.
Известно, что запрет будет действовать с 15 марта в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Льговском районах. В общей сложности ограничения ввели более чем в 120 населенных пунктах.
Связано это с разминированием территорий. Чиновники призывают граждан не ходить в эти места до того, пока их обследуют саперы.
Правительство предупреждает: мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть тщательно замаскированы. Например, в траве, в земле или зданиях.
Если запрет будет нарушен и человек получит травму или погибнет, то на него не будут распространяться меры социальной поддержки в виде единовременного пособия, уточняют местные власти. Кроме того, за нарушение запрета предусмотрена и административная ответственность
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска взяли под контроль остатки сил ВСУ в Курской области. Подразделения ВС РФ не сбавляют темпов наступления, вытесняя украинских боевиков с последних опорных пунктов.
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