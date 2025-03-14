В Курской области вводят ограничения из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

Запрет на посещение некоторых населенных пунктов в регионе будет действовать с 15 марта.

В курском приграничье вводят ограничения из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов

Фото: Полегенько Александр/ТАСС

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Тема:
Курская область

В Курской области ввели запрет на посещение поселков шести приграничных районов. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

«Вводится ограничение на поселение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и леса», — пишут местные власти.

Известно, что запрет будет действовать с 15 марта в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Льговском районах. В общей сложности ограничения ввели более чем в 120 населенных пунктах.

Связано это с разминированием территорий. Чиновники призывают граждан не ходить в эти места до того, пока их обследуют саперы.

Правительство предупреждает: мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть тщательно замаскированы. Например, в траве, в земле или зданиях.

Если запрет будет нарушен и человек получит травму или погибнет, то на него не будут распространяться меры социальной поддержки в виде единовременного пособия, уточняют местные власти. Кроме того, за нарушение запрета предусмотрена и административная ответственность

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска взяли под контроль остатки сил ВСУ в Курской области. Подразделения ВС РФ не сбавляют темпов наступления, вытесняя украинских боевиков с последних опорных пунктов.

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