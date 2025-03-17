Российские военные уничтожили за ночь 22 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В частности, над Астраханской областью было ликвидировано 13 БПЛА, что свидетельствует о постоянной угрозе со стороны воздушных объектов. Калмыкия также оказалась под пристальным вниманием сил ПВО, где было сбито три беспилотника.

Кроме того, по два беспилотника уничтожены над Брянской областью и Краснодарским краем, что подчеркивает необходимость усиленных мер безопасности в этих регионах. Также были зафиксированы случаи уничтожения по одному беспилотнику над Волгоградской и Ростовской областями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что за минувшие сутки силы противовоздушной обороны России зафиксировали уничтожение 15 украинских беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями. По данным Министерства обороны РФ, в промежутке с 19:05 до 20:20 по московскому времени, было задействовано дежурное оборудование ПВО, которое успешно ликвидировало девять БПЛА над Курской областью, пять — над Орловской областью и один — над Брянской областью.

С начала специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путином в конце февраля 2022 года, российские регионы стал более уязвимыми к атакам с украинской стороны. Это включает не только использование беспилотных летательных аппаратов, но и ракетные обстрелы, направленные на приграничные территории. Обострение конфликта продолжает вызывать серьезные последствия для безопасности в этих регионах.