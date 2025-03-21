Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пятилетнего Андрея
Мальчик страдает от тяжелого порока сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю пятилетнего Андрея.
Мальчик страдает от тяжелого порока сердца. Ему срочно нужна операция, на которую у семьи не хватает трех миллионов рублей. Но недостающую сумму удалось собрать благодаря вам — нашим зрителям.
За сутки вы перечислили 4 миллиона 797 тысяч 160 рублей. Оставшиеся средства пойдут на помощь другим подопечным благотворительного фонда.
Спасибо вам большое!
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