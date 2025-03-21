«Слился» с местностью: боевик ВСУ притворился кустом для побега из Курской области

Украинский националист был замечен нашими операторами БПЛА.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Rachel BoÃŸmeyer; 5-tv.ru
Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) притворился кустом для побега из курского приграничья. Соответсвующее видео публикует Минобороны России в Telegram-канале.
На кадрах видно, как боевик бежит и прикрывается огромным кустом в надежде остаться незамеченным. Однако его задумка провалилась — во время воздушной разведки в Сумской области он был замечен нашими операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
К слову, ранее украинские боевики пытались маскироваться в Курской области под мирных жителей.
Атака на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.
От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. Тогда на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО) действует в Курской, Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные обнаружили и уничтожили скопление ВСУ в Белгородской области.
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