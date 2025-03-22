В СК назвали организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

СК: теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественного государства
Фото: © РИА Новости
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Фигуранты объявлены в розыск.
Теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший год назад, был организован спецслужбами «недружественного государства», чтобы нарушить стабильность в России. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации», — говорится в сообщении.
По ее словам, завершены следственные действия с 19 обвиняемыми. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск.
В ведомстве отметили, что организацией теракта занимались шестеро человек. Сейчас они находятся за рубежом, в связи с этим заочно арестованы и разыскиваются. Они завербовали четверых исполнителей нападения.
Также к уголовной ответственности привлечены те, кто помогал в найме жилья, обеспечивал преступников транспортом, оружием и финансировал. В СК отметили, что после ознакомления с материалами дела обвиняемые предстанут перед судом.
Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Менее чем за 12 часов беглецов удалось поймать.
Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Мариуполе почтили память жертв теракта в «Крокусе».
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