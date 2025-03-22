«Жизнь выросла в цене»: очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали о трагедии спустя год

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 547 0

Теракт в Крокусе помог выжившим переосмыслить ценность жизни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В тот роковой день эти люди оказались в толпе, по которой стреляли террористы.

Выжившие в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Сергей и Евгений рассказали, что после случившегося переосмысли ценность самой жизни. Подробностями произошедшего они поделились в разговоре с 5-tv.ru.

«После случившегося какие-то проблемы — это просто задачи. Жизнь выросла в цене», — признались они.

Очевидцы рассказали, что в тот день приехали на концерт с небольшим опозданием. Когда в здание ворвались террористы, молодые люди находились в фойе.

«Мы оказались в толпе, по которой стреляли. Евгений забежал в зал, я успел забежать какую-то декорацию в фойе. Ждали, пока все это пройдет и искали выходы», — вспоминает Сергей.

В результате мужчинам удалось чудом выбраться из «Крокуса» живыми. Трагедия заставила их взглянуть на жизнь под другим углом, а также научиться радоваться каждому прожитому дню.

Евгений также признался, что это событие подтолкнуло его к изучению темы терроризма.

«Я, наверное, посмотрел все фильмы, которые этому посвящены. Меня это заинтересовало, потому что врага надо знать в лицо», — сказал он.

Ранее в этот день в Москве состоялось открытие мемориала, посвященного жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Памятник представляет собой две высокие стелы, расположенные у второго павильона «Крокус Экспо». Они выполнены из черного гранита по проекту президента Crocus Group Араза Агаларова. Вдоль по монументу установлены белые журавли, устремляющиеся ввысь.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали.

Менее чем за 12 часов беглых террористов удалось поймать. Они планировали пересечь границу Брянской области и Украины, где для них заранее подготовили «окно».

Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СК назвали организаторов теракта в «Крокус Сити Холле».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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