Российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в рамках ежедневной сводки о ходе специальной военной операции (СВО).

Также за минувшие сутки силы ПВО России сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и столько же реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. В зоне проведения СВО наши военные ликвидировали 142 беспилотника самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.