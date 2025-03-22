Российские войска уничтожили украинский самолет МиГ-29
В Минобороны РФ рассказали о победах ВС РФ в зоне СВО за минувшие сутки.
Фото: www.globallookpress.com/Danil Shamkin
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Российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в рамках ежедневной сводки о ходе специальной военной операции (СВО).
Также за минувшие сутки силы ПВО России сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и столько же реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. В зоне проведения СВО наши военные ликвидировали 142 беспилотника самолетного типа.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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