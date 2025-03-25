Новый подход: Москва помогает девятиклассникам выбрать профессию будущего

Уникальную программу профориентации прошло более 100 тысяч школьников.

Свыше 100 тысяч московских девятиклассников прошли уникальную программу профориентации, которая работает в столице с 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Основной площадкой программы стал центр «Профессии будущего». Здесь школьники могут участвовать в иммерсивных экскурсиях с использованием VR-технологий, посещать первый в стране профориентационный 5D-кинотеатр, пройти профтестирование и встретиться с представителями столичных колледжей. Это дает ученикам шанс увидеть разнообразие профессий и понять, какие направления актуальны на рынке труда.

Далее следуют практические занятия на базе мастерских и лабораторий 48 колледжей Москвы.

«Ребята работают на высокотехнологичном оборудовании и набираются опыта от студентов и педагогов. Затем посещают с экскурсиями потенциальных работодателей», — рассказал Собянин.

В этом учебном году участие в проекте приняли свыше 45 тысяч учащихся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в городских кружках и секциях занимаются более 1,5 миллионов детей.