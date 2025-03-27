Волочкова оспорила диагноз нарколога Шурова: «Поржать только над ним можно»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Волочкова об обвинениях нарколога в алкоголизме: Поржать только над ним можно

олочкова ответила на обвинения от нарколога в алкоголизме

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Не первый год коллеги, специалисты и поклонники просят балерину взять себя в руки и бросить пить. Но она проблемы со спиртным категорически отрицает.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова прокомментировала диагноз, поставленный ей врачом и телеведущим Василием Шуровым — известным наркологом и психиатром. Эксперт уверен, что балерина напрасно не признает свой алкоголизм, так как отрицание в перспективе только усугубит ее состояние. Встреча доктора и танцовщицы состоялась год назад.

Как рассказал Шуров, итоги этой встречи его не порадовали. «Достучаться» до звезды он не сумел, от проблем с алкоголем она открестилась, а терапия так и не началась. Возможно, отметил нарколог, однажды Волочкова снова появится в его кабинете, когда «дойдет до края». А пока она продолжает игнорировать очевидную зависимость.

В интервью «Вечерней Москве» артистка заявила, что поставленный Шуровым диагноз абсолютно не совместим с ее образом жизни, а значит, в корне неверен. Разве может женщина в запое так уверенно держать себя в танцевальной форме и ежедневно тренироваться на пуантах? По словам Волочковой, ни одно ее шоу не состоялось бы, будь она пьяницей.

«Я только позавчера сошла со сцены. Нужно спросить у этого человека, может ли он надеть пуанты и выступить в них на сцене. Этот добрый человек, вообще, в своем уме? Какой он психолог? Поржать только над ним можно после таких заявлений», — постановила балерина.

Пока публика обсуждает любовь танцовщицы к просекко и припоминает экспрессивные выходки, сама она готовится к свадьбе единственной дочери. Возлюбленный 19-летней Ариадны Волочковой — Никита Григорян, бывший предприниматель, а сейчас, по данным прессы, он занимается репетиторством. Ранее 5-tv.ru выяснял, сколько денег мама невесты потратит на свадьбу и почему она до сих пор не знакома с родителями жениха.

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