Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы в связи с землетрясением

Российский президент Владимир Путин выразил искренние соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с крупным землетрясением в государстве. Текст сообщения опубликован на официальном сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в административных областях Сагайн и Мандалай», — сказано в телеграмме.

Глава государства также отметил, что РФ разделяет скорбь дружественного народа. Путин попросил передать от него слова поддержки и сочувствия потерявшим близких и родных людей. Кроме того, российский президент пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

В зоне бедствия оказались Таиланд, Мьянма и еще несколько стран. Только по первым оценкам, погибших уже несколько десятков, и еще тысячи людей могут находиться под завалами — десятки небоскребов осыпались.

В Мьянме разрушен автомобильный мост через реку Иравади, в воде оказались около пяти пролетов, повреждены дома и объекты инфраструктуры. Власти страны пока не сообщают о погибших и пострадавших в результате землетрясения. Прямо в эти минуты главная задача — быстро достать из-под завалов людей. Остановлена работа аэропортов и метро.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что минимум пять детей и послушник погибли в результате обрушения здания монастыря в Мьянме при землетрясении.