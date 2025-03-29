Обрушившееся на Мьянму землетрясение стало мощнейшим за последние 100 лет

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 20 0

На данный момент известно о более 1640 погибших.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

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Тема:
Землетрясение в Мьянме

Землетрясение, произошедшее в Мьянме 28 марта, стало самым сильным за последние 100 лет. Об этом сообщил заместитель председателя Российского Общества дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма Александр Островский в беседе с 5-tv.ru.

«Землетрясение в Мьянме случается постоянно, но такое крупное, такое тяжелое состоялось впервые за 100 лет. Традиционно, как правило, они (землетрясения. — Прим.ред) бывают три балла, два с половиной балла», — сообщил он.

Происшествие застало Островского на дороге в Непидо, недалеко от главной пагоды. Несмотря на разрушения на дороге, сам историческое сооружение, по его словам, устояло.

Землетрясение произошло 28 марта в 12:51 по местному времени. В течение 12 минут последовал второй подземный толчок магнитудой 6,4.

Ранее 5-tv.ru писал, что последствия землетрясения в Мьянме оказались трагичными: по последним данным, более 1640 человек погибли, более 3400 получили ранения.

Власти страны и международные организации продолжают оценивать масштаб ущерба и оказывают помощь пострадавшим.

Тема:
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