МЧС РФ начало перегруппировку 120 спасателей в Мьянме

Более 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район в город Мандалай. Об этом сообщил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов.

«Сегодня мы начинаем перегруппировку сил и средств в город Мандалай. 20 автотранспортными средствами будет перевезено около 120 спасателей», — заявил Воронцов.

В ведомстве сообщили, что передовая группировка спасателей в количестве 30 человек, в том числе кинологов и операторов БАС, которая ранее была направлена в Мандалай, провела рекогносцировку, разведку для определения объема предстоящих работ, выбрала место для базового лагеря и сразу приступила к аварийно-спасательным работам на самых сложных участках.

В городе Мандалай в Мьянме сохраняется повторная угроза землетрясения.

Разрушительная стихия обрушилась на Мьянму 28 марта, в один день произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр находился в 31 километрах на северо-запад от Мандалая. По последним данным, погибли 1,7 тысячи человек, ранения разной степени тяжести получили 3,4 тысячи, еще 300 названы пропавшими без вести. Российские спасатели подключились к работе по ликвидации последствий ЧП 30 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели МЧС России достали из-под завалов женщину в городе Мандалай.