МИЦ «Известия» запустил уникальный виртуальный музей «Великая Победа»

В едином пространстве собраны уникальные архивные материалы.
Фото: © РИА Новости/Олег Кнорринг
31 марта «Известия» запускают виртуальный интерактивный музей «Великая Победа». Открытие приуроченного к 80 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Музей включает в себя семь тематических залов: «Герои победы», «Живая история», «Оружие Победы», «Победоносные сражения», «Все для Победы», «Военачальники» и «Победа в объективе «Известий».
В едином пространстве музея собраны уникальные архивные материалы, 3D-модели оружия и техники, интерактивные карты, оживленные фотографии военкоров, а также интервью с живыми ветеранами и другие бесценные свидетельства истории.
Интерактивная экспозиция «Великой Победы» дает возможность пользователям максимально погрузиться в атмосферу того времени. К примеру, в зале «Оружие Победы» вся военная техника представлена в виде 3D-моделей. Самолеты, танки, самоходные артиллерийские установки, стрелковое оружие — каждый экспонат посетитель может детально рассмотреть в формате 360.
На странице музея — «Победоносные сражения» пользователям откроются интерактивные карты, где проиллюстрированы важные сражения. Кроме того, в игровом формате можно подробно изучить важные детали исторических битв: как шли войска, где происходили сражения и какие тактики использовали наши солдаты для победы.
Зал виртуального музея «Победа в объективе «Известий» дает уникальную возможность увидеть войну глазами фотокорреспондентов. Архивные кадры, оживленные искусственным интеллектом, расскажут о героизме, тяжелых буднях и редких минутах покоя на фронте. Кликнув на любой кадр, можно прочувствовать атмосферу того времени.
Познакомиться с уникальным музеем любой желающий может, перейдя по ссылке https://pobeda80.iz.ru/.
Экспозиция будет пополняться и после ее запуска. Ранее виртуальный музей расширил свою географию, и часть его экспозиций уже можно увидеть в разных уголках нашей страны на крупнейших медиафасадах.
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