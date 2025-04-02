В Мьянме полноценно заработал аэромобильный госпиталь МЧС России

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Среди врачей — терапевты, хирурги реаниматологи и психологи.

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Тема:
Землетрясение в Мьянме

Аэромобильный госпиталь МЧС России начал принимать первых пациентов в пострадавшей от землетрясения Мьянме. Медицинскую помощь оказывают более 20 наших врачей. Среди них — терапевты, хирурги, реаниматологи и психологи.

Госпиталь оснащен по последнему слову техники. Медицинское оборудование позволяет на месте проводить самые сложные хирургические операции. Принимать пострадавших здесь будут в круглосуточном режиме. Десятки человек уже получили медицинскую помощь.

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