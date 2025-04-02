Подготовлено одной организацией? Как связаны подрыв «Северных потоков» и убийство Кеннеди

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 68 0

ЦРУ может быть причастно к убийству Кеннеди и подрыву «Северных потоков»

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Политолог пролил свет на одно из самых загадочных преступлений XX века.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США может быть причастно ко многим громким преступлениям в истории, в том числе к убийству американского президента Джона Кеннеди, а также к подрыву трубопроводов «Северного потока». Об этом швейцарский историк и политолог Даниэль Гансер рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Как утверждает политолог, ЦРУ — самая настоящая преступная организация. Об этом свидетельствуют данные из рассекреченных недавно документов по убийству Кеннеди. К слову, публикация бумаг по убийству американского лидера — одно из первых обещаний Дональда Трампа после избрания президентом США. В итоге публика увидела 64 тысячи страниц по материалам этого дела.

К всеобщему удивлению, каких-либо значимых фактов об убийстве политика в документах не значилось, но зато нашлись шокирующие сведения о деяниях американской разведки. Речь идет об отравлении огромных партий кубинского сахара, который поставлялся в СССР. Также были раскрыты подробности о порче молока, которое потом пили люди в Восточной Германии.

«Я видел эти истории о том, как в Восточной Германии подмешивали мыло в сухое молоко, и очевидно, что ЦРУ — это преступная организация. Это нужно понять. Я думаю, что ЦРУ совместно с подразделениями американского Пентагона взорвали трубопроводы «Северных потоков», — говорит Гансер.

Политолог отметил, что разделяет выводы по анализу журналиста Сеймура Херша о подрыве газопроводов.

Однако Гансер удивлен такому большому вниманию общественности к вопросу о молоке в Германии, так как это ни для кого не новость. Главный вопрос, считает Гансер, заключается здесь в том, кто же все-таки убил Кеннеди?

По его мнению, к смерти американского президента может быть причастен Аллен Даллес — директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в 1960-е годы.

В 1961 году США проводили операцию в бухте Кочинос. Операция эта в итоге провалилась, после чего Кеннеди уволил Даллеса. С этого момента он стал большим врагом Кеннеди, сказал политолог.

«Есть свидетельства, что между Алленом Даллесом и Джоном Кеннеди всегда существовала большая напряженность. Поэтому я думаю, что Аллен Даллес и другие люди, которые были заинтересованы в ликвидации Кеннеди организовали убийство», — утверждает политолог.

Гансер отметил, что президент Штатов Линдон Джонсон пришел к власти после смерти Кеннеди буквально в тот же день. Новый глава государства назначил группу людей для расследования убийства — комиссию Уоррена. Туда вошел и Алан Даллес, хотя Джонсон прекрасно знал об их вражде.

«Комиссия Уоррена потом писала историю. Они написали, что Ли Харви Освальд убил Кеннеди, и он был единственным убийцей. Поэтому, я думаю, если мы просмотрим эти файлы, нам придется искать имя Алана Даллеса, потому что он был заклятым врагом Кеннеди. Я не смог найти имя Алана Даллеса, а это значит, что найти его будет непросто», — говорит Гансер.

Однако, отмечает политолог, никто никогда не найдет документов, где было бы прямо сказано: нужно убить Кеннеди.

«Они так не поступают. Очень трудно найти письменное доказательство того, что Алан Даллес сделал бы что-то подобное, потому что он был человеком, который всю жизнь работал в разведке. И если речь идет об очень, очень деликатных вещах, то все делается только по устному приказу. Ничего письменного не существует», — поясняет политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оливер Стоун призвал конгресс США возобновить расследование убийства Кеннеди. Режиссер снял фильм, в котором опубликовал некоторые документы.

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