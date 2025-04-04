Утепляться ли? Погода в Москве 4 апреля

Переменная облачность, без осадков и до плюс 15 градусов ожидают москвичей в пятницу, 4 апреля. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура будет колебаться от плюс 13 до плюс 15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до минус 1.

В Московской области днем температура будет варьироваться от плюс 11 до плюс 16 градусов. Ночью она может опуститься до минус 4.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с, местами порывы будут достигать 17 м/c.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как избежать аварии в заморозки на летней резине. В апреле земля и дороги прогрелись недостаточно хорошо, поэтому капризы погоды быстро сказываются на состоянии асфальтового покрытия. В ночное и утреннее время в низинах возникает гололедица, опасная для летних покрышек.