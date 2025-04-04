Армия России освободила населенные пункты Успеновка и Розовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ по итогам ежедневной сводки о ведении специальной военной операции (СВО).

Кроме того, известно, что за неделю в регионе украинские боевики потеряли до 1975 единиц живой силы. Также в ДНР были уничтожены 12 танков за минувшие семь дней.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.