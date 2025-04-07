Обстановка сложная: Дагестан накрыли лесные пожары
Дагестан накрыли лесные пожары
Фото, видео: Слуцкий Максим/ТАСС; 5-tv.ru
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Не легче ситуация и в Забайкалье. Причиной возгораний в большинстве случаев стал человек.
Забайкалье оказалось на первом месте по числу лесных возгораний в стране. Сейчас в регионе, как минимум, 30 очагов.
Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по сухой траве. Но пока угрозы населенным пунктам нет. Пожарные прикладывают все силы для тушения.
Сложная обстановка с лесными возгораниями и в Дагестане. Там уже несколько дней в горной местности бушует ландшафтный пожар. Но доставить в горы технику для тушения проблемно. Бороться с огнем спасателям приходится вручную.
Уже известно, что причиной возгорания, как и в большинстве случаев, стал человек.
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