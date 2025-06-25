Еще один поселок охвачен огнем в Забайкалье
Поселок Большая Тура горит в Забайкалье
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Столбы дыма заметили в районе воинской части.
Тревожные новости прямо сейчас приходят из Забайкалья. В поселке Большая Тура вспыхнул пожар.
Столбы дыма заметили в районе воинской части. Он поднимается с поля, где тлеет сухая трава. Также жители сообщают о раздающихся хлопках, на том месте, где больше десяти лет назад из-за лесного пожара уже горел склад.
Район оцепили, там работает пожарная команда и техника. Задействовали авиацию. Очевидцы говорят, что рядом замечен пожарный поезд.
По предварительным данным МЧС, детонировали неразминированные боеприпасы в поле. О пострадавших не сообщается.
Новый очаг разгорелся и вблизи поселка Зыково в пригороде Читы. Непростая ситуация и возле Атамановки, где с пожаром борются уже пять дней. Огонь охватил уже четыре с половиной тысячи гектаров. Тушение осложняет жара под 40 градусов и сильный ветер.
- 24 июн
- Огненные стены: площадь лесного пожара возле Атамановки в Забайкалье достигла 4500 гектаров
- 23 июн
- Распространение огня в у Атамановки Забайкалье удалось замедлить
- 23 июн
- Лесной пожар подошел к трассе «Чита-Байкальск»
- 22 июн
- «Дышать тяжело»: площадь лесного пожара возле Атамановки в Забайкалье достигла 350 гектаров
- 6 июн
- Более 12 тысяч гектаров леса в Забайкалье охвачены пожарами
- 4 июн
- Огненная ловушка: спасавший коллег пожарный едва не погиб в горящем лесу в Забайкалье
- 28 мая
- Столб едкого дыма: в Забайкалье лесной пожар приближается к поселку Букачача
- 27 мая
- Гарь не дает дышать: в Забайкалье вспыхнули восемь новых лесных пожаров
- 21 мая
- Детский лагерь «Огонек» горит в Забайкалье
- 20 мая
- Забайкалье горит: ситуация с природными пожарами осложняется погодными условиями
Читайте также
63%
Нашли ошибку?