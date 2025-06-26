Пожар в забайкальской Атамановке тушат почти неделю
Огонь подошел вплотную к нескольким населенным пунктам в регионе.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru
В Забайкалье в этим минуты спасатели пытаются отстоять несколько населенных пунктов, к которым вплотную подошли лесные пожары. Специалистам удалось закольцевать минерализованной полосой огонь у поселка Атамановка — справиться с ним не могут уже почти неделю.
Площадь возгорания достигла шести тысяч гектаров. И из-за сильной жары и ветра пламя стремительно распространяется. На месте ЧС работает корреспондент «Известий» Владислав Харченко, все подробности — в его репортаже.
Район села Зыково. Пламя стремительно движется в сторону поселка. Огонь поглощает гектар за гектаром.
Таким едким дымом приходится дышать тем, кто тушит здесь пожар. Можно видеть, что ели, молодые сосны полностью сгорели. И все, что вокруг, тоже вспыхивает как спичка, потому что на улице дует сильный ветер и очень жарко.
Огонь подобрался к Зыково на расстояние пяти километров.
Местные жители оставляют работу и идут спасать родное село.
«Огонь перемещается по кронам деревьев. Можно видеть, как ель сгорает дотла. Страдают также и кустарники. Например этот, сейчас его тушит один из волонтеров. Это багульник, он занесен в Красную книгу. Когда огонь до него добирается, он сразу вспыхивает как спичка и сгорает дотла», — рассказывает корреспондент.
Большинство возгораний тушат своими руками, но в труднодоступных местах на помощь приходят и вертолеты.
Другие кадры были сняты ночью в СНТ «Просвещение». Там огонь подобрался вплотную к высоковольтным проводам. И если бы не пожарные расчеты, то весь поселок мог бы быть обесточен.
Тушение пожара идет и северо-восточнее Читы. Там в последние дни активно распространяется огонь в лесном массиве. До населенных пунктов осталось меньше четырех километров. Под угрозой — Шишкино, Ручейки и Верх-Чита.
На борьбу с огнем брошены все силы. Более тысячи человек и 160 единиц техники локализуют возгорания в Читинском районе. В МЧС предупреждают, что введен режим ЧС и посещение лесов, тем более на транспортных средствах, ограничено.
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