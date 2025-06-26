Пожар в забайкальской Атамановке тушат почти неделю

Эфирная новость 60 0

Огонь подошел вплотную к нескольким населенным пунктам в регионе.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

Тема:
Пожары в Забайкалье

В Забайкалье в этим минуты спасатели пытаются отстоять несколько населенных пунктов, к которым вплотную подошли лесные пожары. Специалистам удалось закольцевать минерализованной полосой огонь у поселка Атамановка — справиться с ним не могут уже почти неделю.

Площадь возгорания достигла шести тысяч гектаров. И из-за сильной жары и ветра пламя стремительно распространяется. На месте ЧС работает корреспондент «Известий» Владислав Харченко, все подробности — в его репортаже.

Район села Зыково. Пламя стремительно движется в сторону поселка. Огонь поглощает гектар за гектаром.

Таким едким дымом приходится дышать тем, кто тушит здесь пожар. Можно видеть, что ели, молодые сосны полностью сгорели. И все, что вокруг, тоже вспыхивает как спичка, потому что на улице дует сильный ветер и очень жарко.

Огонь подобрался к Зыково на расстояние пяти километров.

Местные жители оставляют работу и идут спасать родное село.

«Огонь перемещается по кронам деревьев. Можно видеть, как ель сгорает дотла. Страдают также и кустарники. Например этот, сейчас его тушит один из волонтеров. Это багульник, он занесен в Красную книгу. Когда огонь до него добирается, он сразу вспыхивает как спичка и сгорает дотла», — рассказывает корреспондент.

Большинство возгораний тушат своими руками, но в труднодоступных местах на помощь приходят и вертолеты.

Другие кадры были сняты ночью в СНТ «Просвещение». Там огонь подобрался вплотную к высоковольтным проводам. И если бы не пожарные расчеты, то весь поселок мог бы быть обесточен.

Тушение пожара идет и северо-восточнее Читы. Там в последние дни активно распространяется огонь в лесном массиве. До населенных пунктов осталось меньше четырех километров. Под угрозой — Шишкино, Ручейки и Верх-Чита.

На борьбу с огнем брошены все силы. Более тысячи человек и 160 единиц техники локализуют возгорания в Читинском районе. В МЧС предупреждают, что введен режим ЧС и посещение лесов, тем более на транспортных средствах, ограничено.

Тема:
Пожары в Забайкалье
25 июн
Еще один поселок охвачен огнем в Забайкалье
24 июн
Огненные стены: площадь лесного пожара возле Атамановки в Забайкалье достигла 4500 гектаров
23 июн
Распространение огня в у Атамановки Забайкалье удалось замедлить
23 июн
Лесной пожар подошел к трассе «Чита-Байкальск»
22 июн
«Дышать тяжело»: площадь лесного пожара возле Атамановки в Забайкалье достигла 350 гектаров
6 июн
Более 12 тысяч гектаров леса в Забайкалье охвачены пожарами
4 июн
Огненная ловушка: спасавший коллег пожарный едва не погиб в горящем лесу в Забайкалье
28 мая
Столб едкого дыма: в Забайкалье лесной пожар приближается к поселку Букачача
27 мая
Гарь не дает дышать: в Забайкалье вспыхнули восемь новых лесных пожаров
21 мая
Детский лагерь «Огонек» горит в Забайкалье
+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.20
-0.19 91.06
-0.68
Небесный знак денежного апокалипсиса: финансовый гороскоп на июль 2025

Последние новости

12:10
Российские военные освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
11:59
Дени Вильнев станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде
11:46
Плохие новости: почему опасно охлаждаться пивом в жару
11:33
Во имя стабильности: Белоусов призвал страны ШОС объединить усилия
11:31
Семнадцать лет тюрьмы: криминальный след актеров «Великолепного века»
11:21
Удар по Ирану обсуждали еще при Байдене: Херш выпустил новую статью

Сейчас читают

Торт с розами и Лабубу: как прошел день рождения дочери Валерии
Эрдоган: Турция готова противостоять Израилю в случае необходимости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025