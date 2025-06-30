Непогода нынче в моде: сильнейший ураган прошел в пригороде Улан-Удэ

При этом ливень помог избавиться от смога.

В Улан-Удэ ливень помог избавиться от смога. В пригороде прошел настоящий ураган. Дождь с градом, шквалистый ветер.

И пока коммунальные службы устраняют последствия, местные жители подсчитывают убытки. В результате разгула стихии сорваны крыши с домов, повалены заборы и деревья, уничтожен урожай. У десятков машин серьезные вмятины и разбиты лобовые стекла.

Сильный смог наблюдался и в Чите. Причиной стали лесные пожары, которые бушуют в Бурятии и соседнем Забайкальском крае. Там зафиксировано 36 очагов на площади более двухсот пятидесяти тысяч гектаров.