Лесной пожар подошел к трассе «Чита-Байкальск»

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Огонь вплотную подошел к Атамановке в Забайкалье

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Тема:
Пожары в Забайкалье

По прогнозам синоптиков, на регион надвигается штормовой ветер.

В Забайкалье в эти минуты спасатели и добровольцы пытаются справиться с мощным лесным пожаром, который вплотную подошел к участку федеральной трассы «Чита-Байкальск» в районе Атамановки.

К этому моменту распространение огня удалось немного замедлить, но синоптики дают неутешительный прогноз — на регион надвигается штормовой ветер. На этом фоне жители начали самостоятельно покидать свои дома. Из зоны бедствия репортаж корреспондента «Известий» Максима Сироткина.

Забайкалье. Атамановка. Огненная стена вплотную подошла к поселку. Сейчас здесь передний край борьбы со стихией.

Пожарные бросили все силы, чтобы защитить дома десяти тысяч жителей. Густой дым уже окутал улицы.

Пламя подстегивает сильный ветер и жара. В мгновенье огонь добрался до федеральной трассы «Чита-Забайкальск». Спасателям пришлось убегать на безопасное расстояние.

Огонь — не остановился и перебросился через асфальт. По другую сторону сразу загорелась трава.

Движение по трассе парализовано, густой дым, видимость нулевая.

А тем временем, бой с огнем идет на площади в 350 гектаров. Пламя уже прорвалось на дачные участки одного из СНТ. Несколько домов повреждены огнем.

Главная задача сейчас — не дать пожару распространиться дальше, на сам поселок. Работает усиленная группировка: на земле — почти 300 пожарных и полсотни единиц техники. Помогают и лесным животным. Вот спасатель откачивает бельчонка, который надышался дымом.

Чем могут помогают и жители. Передают нуждающимся еду и воду, а где-то и сами понемногу тушат пожар.

«Помощь нужна, необходима. Народу много собралось у нас. Песком, водичкой тушим пожар», — рассказал житель Атамановки Иван.

Почти без перерыва работает авиация. Каждый сброс воды — попытка сбить температуру, создать преграду. Пожарные пытаются локализовать прорыв к дачам и отсечь огонь от жилых кварталов Атамановки.

Этот пожар под Атамановкой — лишь один из восьми, бушующих сейчас в Забайкальском крае. По данным «Авиалесоохраны» общая площадь возгораний в регионе — почти 220 тысяч гектаров. Федеральный режим ЧС здесь действует с 23 апреля. До 10 июля продлен запрет на посещение лесов. Главное сейчас — сдержать огонь у Атамановки. Региональное МЧС уверяет: угрозы для жителей поселка нет. Но работа здесь не останавливается ни на минуту. И говорить о том, когда это кошмар закончится, пока рано.

Тема:
Пожары в Забайкалье
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