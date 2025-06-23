Лесной пожар подошел к трассе «Чита-Байкальск»
Огонь вплотную подошел к Атамановке в Забайкалье
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru
По прогнозам синоптиков, на регион надвигается штормовой ветер.
В Забайкалье в эти минуты спасатели и добровольцы пытаются справиться с мощным лесным пожаром, который вплотную подошел к участку федеральной трассы «Чита-Байкальск» в районе Атамановки.
К этому моменту распространение огня удалось немного замедлить, но синоптики дают неутешительный прогноз — на регион надвигается штормовой ветер. На этом фоне жители начали самостоятельно покидать свои дома. Из зоны бедствия репортаж корреспондента «Известий» Максима Сироткина.
Забайкалье. Атамановка. Огненная стена вплотную подошла к поселку. Сейчас здесь передний край борьбы со стихией.
Пожарные бросили все силы, чтобы защитить дома десяти тысяч жителей. Густой дым уже окутал улицы.
Пламя подстегивает сильный ветер и жара. В мгновенье огонь добрался до федеральной трассы «Чита-Забайкальск». Спасателям пришлось убегать на безопасное расстояние.
Огонь — не остановился и перебросился через асфальт. По другую сторону сразу загорелась трава.
Движение по трассе парализовано, густой дым, видимость нулевая.
А тем временем, бой с огнем идет на площади в 350 гектаров. Пламя уже прорвалось на дачные участки одного из СНТ. Несколько домов повреждены огнем.
Главная задача сейчас — не дать пожару распространиться дальше, на сам поселок. Работает усиленная группировка: на земле — почти 300 пожарных и полсотни единиц техники. Помогают и лесным животным. Вот спасатель откачивает бельчонка, который надышался дымом.
Чем могут помогают и жители. Передают нуждающимся еду и воду, а где-то и сами понемногу тушат пожар.
«Помощь нужна, необходима. Народу много собралось у нас. Песком, водичкой тушим пожар», — рассказал житель Атамановки Иван.
Почти без перерыва работает авиация. Каждый сброс воды — попытка сбить температуру, создать преграду. Пожарные пытаются локализовать прорыв к дачам и отсечь огонь от жилых кварталов Атамановки.
Этот пожар под Атамановкой — лишь один из восьми, бушующих сейчас в Забайкальском крае. По данным «Авиалесоохраны» общая площадь возгораний в регионе — почти 220 тысяч гектаров. Федеральный режим ЧС здесь действует с 23 апреля. До 10 июля продлен запрет на посещение лесов. Главное сейчас — сдержать огонь у Атамановки. Региональное МЧС уверяет: угрозы для жителей поселка нет. Но работа здесь не останавливается ни на минуту. И говорить о том, когда это кошмар закончится, пока рано.
- 22 июн
- «Дышать тяжело»: площадь лесного пожара возле Атамановки в Забайкалье достигла 350 гектаров
- 6 июн
- Более 12 тысяч гектаров леса в Забайкалье охвачены пожарами
- 4 июн
- Огненная ловушка: спасавший коллег пожарный едва не погиб в горящем лесу в Забайкалье
- 28 мая
- Столб едкого дыма: в Забайкалье лесной пожар приближается к поселку Букачача
- 27 мая
- Гарь не дает дышать: в Забайкалье вспыхнули восемь новых лесных пожаров
- 21 мая
- Детский лагерь «Огонек» горит в Забайкалье
- 20 мая
- Забайкалье горит: ситуация с природными пожарами осложняется погодными условиями
- 16 мая
- Новый день — новый очаг: пожары в Забайкалье тушит самолет-амфибия Бе-200
- 14 мая
- Пелена едкого дыма: Забайкальский край лидирует по количеству пожаров в стране
- 13 мая
- В Забайкалье и Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
80%
Нашли ошибку?