Распространение огня в у Атамановки Забайкалье удалось замедлить

Эфирная новость 22 0

Горящие очаги у поселка в Забайкалье ликвидируют с воздуха

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Денис Алферов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Пожары в Забайкалье

К тушению привлечены авиация, бульдозеры и специальный поезд.

Крупный пожар в Забайкалье у поселка Атамановка направили тушить специальный поезд. В составе более 180 тонн воды. Горящие очаги ликвидируют и с воздуха. Чтобы не пустить пламя дальше, бульдозеры прокладывают защитную полосу.

Пожар охватил уже более 300 гектаров леса, дым и гарь повсюду. По словам жителей, огонь подобрался совсем близко к домам.

Более 200 человек, взрослых и детей, экстренно вывезли из лагеря «Парус», который находится под Атамановкой. В районе поселка на время перекрыли участок федеральной дороги «Чита — Забайкальск» из-за дымовой завесы. Тушившие пожар добровольцы едва не попали в огненное кольцо

«Почти попали в окружение, дым со всех сторон. Дышать нечем. Вот тушим, пытаемся удержать. Вода кончается быстро. Пока за водой ходим, он снова разгорается», — рассказал заместитель министра экономического развития Забайкальского края Виталий Шильников.

Сейчас распространение пламени удалось замедлить. Но синоптики дают неутешительный прогноз — на регион надвигается штормовой ветер, ситуацию осложняют жара под сорок градусов. В крае сейчас бушуют с десяток пожаров. По данным «Авиалесоохраны», огонь прошел уже более 220 тысяч гектаров.

Тема:
Пожары в Забайкалье
23 июн
Лесной пожар подошел к трассе «Чита-Байкальск»
22 июн
«Дышать тяжело»: площадь лесного пожара возле Атамановки в Забайкалье достигла 350 гектаров
6 июн
Более 12 тысяч гектаров леса в Забайкалье охвачены пожарами
4 июн
Огненная ловушка: спасавший коллег пожарный едва не погиб в горящем лесу в Забайкалье
28 мая
Столб едкого дыма: в Забайкалье лесной пожар приближается к поселку Букачача
27 мая
Гарь не дает дышать: в Забайкалье вспыхнули восемь новых лесных пожаров
21 мая
Детский лагерь «Огонек» горит в Забайкалье
20 мая
Забайкалье горит: ситуация с природными пожарами осложняется погодными условиями
16 мая
Новый день — новый очаг: пожары в Забайкалье тушит самолет-амфибия Бе-200
14 мая
Пелена едкого дыма: Забайкальский край лидирует по количеству пожаров в стране
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:22
Распространение огня в у Атамановки Забайкалье удалось замедлить
14:17
Гросси призывает допустить инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты
13:51
Израиль нанес удары по иранской тюрьме Эвин
13:43
Зарыли топор войны? Бузова помирилась с Давой
13:16
Путин: для неспровоцированной агрессии в сторону Ирана нет оснований
13:00
Медведь убил двух мужчин в Южно-Сахалинске

Сейчас читают

Нефть по $ 78: есть ли у Ирана поводы перекрывать Ормузский пролив?
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025