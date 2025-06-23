Распространение огня в у Атамановки Забайкалье удалось замедлить
Горящие очаги у поселка в Забайкалье ликвидируют с воздуха
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Денис Алферов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
К тушению привлечены авиация, бульдозеры и специальный поезд.
Крупный пожар в Забайкалье у поселка Атамановка направили тушить специальный поезд. В составе более 180 тонн воды. Горящие очаги ликвидируют и с воздуха. Чтобы не пустить пламя дальше, бульдозеры прокладывают защитную полосу.
Пожар охватил уже более 300 гектаров леса, дым и гарь повсюду. По словам жителей, огонь подобрался совсем близко к домам.
Более 200 человек, взрослых и детей, экстренно вывезли из лагеря «Парус», который находится под Атамановкой. В районе поселка на время перекрыли участок федеральной дороги «Чита — Забайкальск» из-за дымовой завесы. Тушившие пожар добровольцы едва не попали в огненное кольцо
«Почти попали в окружение, дым со всех сторон. Дышать нечем. Вот тушим, пытаемся удержать. Вода кончается быстро. Пока за водой ходим, он снова разгорается», — рассказал заместитель министра экономического развития Забайкальского края Виталий Шильников.
Сейчас распространение пламени удалось замедлить. Но синоптики дают неутешительный прогноз — на регион надвигается штормовой ветер, ситуацию осложняют жара под сорок градусов. В крае сейчас бушуют с десяток пожаров. По данным «Авиалесоохраны», огонь прошел уже более 220 тысяч гектаров.
- 23 июн
- Лесной пожар подошел к трассе «Чита-Байкальск»
- 22 июн
- «Дышать тяжело»: площадь лесного пожара возле Атамановки в Забайкалье достигла 350 гектаров
- 6 июн
- Более 12 тысяч гектаров леса в Забайкалье охвачены пожарами
- 4 июн
- Огненная ловушка: спасавший коллег пожарный едва не погиб в горящем лесу в Забайкалье
- 28 мая
- Столб едкого дыма: в Забайкалье лесной пожар приближается к поселку Букачача
- 27 мая
- Гарь не дает дышать: в Забайкалье вспыхнули восемь новых лесных пожаров
- 21 мая
- Детский лагерь «Огонек» горит в Забайкалье
- 20 мая
- Забайкалье горит: ситуация с природными пожарами осложняется погодными условиями
- 16 мая
- Новый день — новый очаг: пожары в Забайкалье тушит самолет-амфибия Бе-200
- 14 мая
- Пелена едкого дыма: Забайкальский край лидирует по количеству пожаров в стране
80%
Нашли ошибку?