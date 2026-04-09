Огонь с нескольких сторон: в Хакасии выявили десять новых очагов лесных пожаров
Спасатели также тушат возгорания в Забайкалье и Красноярском крае.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Сразу в нескольких регионах резко выросла площадь природных пожаров. Тушить их помогают даже военные. Самая напряженная ситуация — в Хакасии. За последние сутки там выявили десять новых очагов. Огонь вплотную подобрался к населенным пунктам. В Забайкалье и Красноярском крае похожая картина, пожары тушат сотни спасателей. Всю последнюю информацию собрал корреспондент «Известий» Артем Яковенко.
Зарево от пожара освещает всю улицу. Горят трава, деревья, дома.
В Хакасии еще снег до конца не сошел, а всего за сутки — десять пожаров. Огонь пришел сразу с нескольких сторон. На защиту села вышли сами жители.
«Мы все собрались и поехали тушить, как в прошлом году. Нашим пожарным нужна была помощь, и мы пришли на помощь. Мы деревню свою отстоим! Второй год уже стоим», — говорят жители.
Огонь удалось локализовать, обошлось без пострадавших. Но работа спасателей только начинается. По их данным, пожароопасный сезон уже открыт в 49 регионах страны.
В Забайкальском крае горят леса — по предварительным данным, здесь произошел поджог. Из-за сильного ветра пламя с сухих полей быстро перекинулось на деревья.
Примерно такая же ситуация в Приморье. Огненный вихрь разошелся в поле и осветил небо.
В особо пожароопасных регионах спасатели весь день проводят в лесах и полях. Пока одни патрулируют на земле, другие смотрят с воздуха. В своей работе спасатели часто используют беспилотники. Вид с камер позволяет увидеть все как на ладони и сразу выявить нарушителей.
Они регулярно отрабатывают самые тяжелые сценарии — ландшафтные пожары, верховые, распространение огня на населенные пункты и транспортировку пострадавших в сложнейших условиях.
Важная часть работы — профилактические рейды. Простые беседы с населением, по словам спасателей, позволяют сократить количество пожаров как минимум в несколько раз.
«Особое внимание обращается на те нарушения, которые способны способствовать возникновению пожара. То есть это уборка территорий, правильное выжигание, очистка территорий. Доступность проезда для пожарной техники», — пояснил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Подольск ГУ МЧС Александр Донских.
За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей. А если из-за вас пострадали другие — грозит уголовное дело.
По правилам жечь мусор на участке можно только вот в таких бочках. Сюда загоняется весь мусор, поджигается и, если что, накрывается вот такой крышкой, чтобы огонь не распространился на соседние участки.
По прогнозам, этим летом нас ждет аномальная жара, а значит, впору запасаться огнетушителями, ведрами и лопатами.
