Самый крупный лесной пожар в Забайкалье удалось взять под контроль

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Борьба с огнем в Забайкалье идет круглосуточно

Фото, видео: © РИА Новости/ФБУ «Авиалесоохрана»

Тема:
Пожары в Забайкалье

Со стихией в в Забайкальском крае борются еще в районе трех населенных пунктов.

Самый крупный лесной пожар Забайкалья, который угрожал жилым домам в районе поселка Атамановка, удалось взять под контроль.

Сотни спасателей и добровольцев в круглосуточном режиме ведут борьбу с огнем. Сложной остается обстановка в районе Читы. На помощь местным пожарным направлена группа специалистов из Иркутской области. Их задача — не допустить распространение огня в пригороды краевого центра. На месте работает корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Вертолет доставляет воду. Делает это за полчаса. А местные жители тратили на это не меньше суток.

Это самая высокая точка в СНТ «Березовая роща». До села отсюда не больше километра.

«Авиация работает круглые сутки. Этот вертолет Ми-8 поднимает по тонне воды и доставляет в труднодоступные места. Вот можно видеть, что местность — скалистая, спасатели туда добраться не могут. Только с воздуха можно тушить очаги возгорания», — показывает репортер.

Вместе с волонтерами по разбитому грунту поднимаемся в гору на внедорожнике.

Для волонтеров Забайкалья нет ничего невозможного. Они находили пути, чтобы доставить жидкость туда, где она необходима.

На протяжении всего пути на расстоянии в 100 метров стоят заготовленные емкости с водой.

Уже наверху из-за порывистого ветра образуются новые очаги возгорания.

«Начался небольшой пожар, очаги, волонтеры сейчас занимаются их тушением. Можно видеть, что дымом затягивает всю ложбинку, он уходит вниз, а огонь разгорается все сильнее», — отмечает репортер.

Со стихией в Забайкальском крае борются еще в районе трех населенных пунктов. Волонтеры и спасатели тушат огонь в Зыково, Шикино и Атамановке. Работы по ликвидации продолжаются.

Тема:
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