Огненные стены: площадь лесного пожара возле Атамановки в Забайкалье достигла 4500 гектаров
Экстремальная жара мешает тушению пожаров в Забайкалье
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru
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Норма содержания угарного газа в окрестностях Читы превышена более чем в полтора раза.
В Забайкалье тушение пожаров осложнила экстремальная жара. В отдельных районах уже выше сорока градусов в тени.
Из-за сильного перегрева начала выходить из строя техника, в том числе бульдозеры, которые прокладывают защитные полосы. Добавляет проблем спасателям и штормовой ветер. Он гонит пламя по сухой траве и верхушкам деревьев.
У поселка Атамановка под Читой очаг уже разросся до 4500 гектаров. Вдоль дороги вырастают огненные стены. Эти жуткие кадры снял машинист поезда
А это все осталось от садового товарищества за Атамановкой. По данным МЧС, людей там не было. Сейчас огонь продолжают тушить с воздуха. К месту направили пожарный поезд. Ближайшие села между тем окутаны едким дымом. Норма содержания угарного газа в окрестностях Читы превышена более чем в полтора раза.
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