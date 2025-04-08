Апрельская зима добралась до Петербурга
На Петербург обрушился снегопад вслед за Москвой
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Северная столица оказалась во власти снежного циклона.
Апрельская зима добралась до Ленинградской области. Петербург оказался во власти снежного циклона. Северная столица покрылась белой пеленой.
И пока некоторые горожане относятся к апрельской аномалии с юмором, автомобилистам не до смеха. Местами видимость минимальная. Асфальт покрылся ледяной коркой. Ехать приходится медленно.
Нервничать приходится и водителям в Крыму. Там настоящая снежная буря. Те, кто оказался на трассе, из-за метели вынуждены двигаться практически вслепую.
На полуострове объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня погода будет только ухудшаться. Столбики термометров опустятся до минус двух градусов, а порывы ветра местами будут доходить до 25 метров в секунду.
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