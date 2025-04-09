Теплая погода может вернуться в Россию уже к Пасхе

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 44 0

Синоптик Позднякова: теплая погода может вернуться в Россию уже к Пасхе

Теплая погода может вернуться в Россию уже к Пасхе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Заморозки вызваны проходящим мимо циклоном.

Несмотря на несбывшиеся прогнозы, сулившие россиянам теплый апрель, хорошая погода еще может вернуться, причем в ближайшее время. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, мартовские прогнозы на апрель не сбылись из-за внезапного появления южного циклона, однако, это еще не означает, что весь месяц Россию ждут снегопады и заморозки. Из девяти апрельских дней отрицательная температура была всего пять, а значит средняя месячная температура вполне может выровняться и вернуться в норму.

«У нас погоду определяют циклоны. До этого погоду определяли атлантические циклоны, которые проходили по северу Европейской России, и мы находились в теплых секторах — погода была благоприятная для нас. Но случилось так, что с воскресенья погоду стал определять южный циклон. Кому-то он принес тепло, но траектория его движения была такова, что мы сразу попали в зону его осадков, а потом и в зону холодного воздуха», — объяснила Позднякова.

Специалист считает, что москвичи спокойно могут рассчитывать на потепление к Пасхе — предварительно, воздух прогреется до 17 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что апрельский снегопад в Москве может стать рекордным за последние 30 лет.

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