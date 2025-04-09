Апрельский снегопад в Москве может стать рекордным за последние 30 лет

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Такое ощущение, что погода решила отыграться за бесснежные декабрь, январь и февраль.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Северо-Западный регион России сегодня оказался просто в эксклюзивных погодных условиях, по сравнению с тем, что творится по всей остальной стране. В Москве по итогу минувших суток, похоже, будет поставлен рекорд этого зимнего сезона по количеству выпавшего снега. Такое ощущение, что погода решила отыграться за бесснежные декабрь, январь и февраль.

И это вдвойне плохо, потому что многие водители успели поменять резину и, чтобы опять не ехать в шиномонтаж, бросают машины во дворах и стараются пользоваться общественным транспортом.

Сильнейшие метели сегодня парализовали даже работу горнолыжных курортов в Сочи. Казалось бы, там, где снег жизненно необходим, плохо не бывает. Но в горах сыплет так, что не видно трасс и подъемников. А зимняя сказка превратилась в зимний кошмар.

А вот жители северной столицы наблюдали за этим из города, залитого солнцем. На небе ни облачка, в воздухе пахнет весной. Но такая погода ненадолго.

По прогнозам, уже этой ночью со стороны Скандинавии придет циклон с большим количеством осадков. Однако температура изменится не сильно. Днем выше нуля, а это значит лужи и слякоть.

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