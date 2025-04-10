Сугробы высотой 40 сантиметров накрыли Дальний Восток
Ситуация на дорогах критическая.
Фото, видео: Скрябин Вадим/ТАСС; 5-tv.ru
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На Дальний Восток вернулась настоящая зима. На границе Амурской области и Якутии сильнейший снегопад. Сугробы всего за несколько часов выросли до 40 сантиметров.
Дорожные службы не справляются с ситуацией. По трассам практически невозможно проехать. Даже незначительные подъемы не могут одолеть не только грузовики, но и легковушки.
Особенно напряженная ситуация на участке между Нерюнгри и Тындой. Более 200 километров федеральной трассы «Лена» пришлось закрыть для движения большегрузов. Ситуация осложняется сильным ветром.
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