До 25 000 рублей: в Москве цены на куличи бьют все рекорды

Начинки тоже умеют удивлять.

В Москве цены на куличи бьют все рекорды. В столичных ресторанах их продают за 5, 10 и даже 15 тысяч рублей за штуку!

В одном из заведений предлагают вот такой вариант — с куполом из белого шоколада и сахарной бумаги и начинкой из нашумевшего дубайского шоколада. Причем спрос на него, по словам рестораторов, так велик, что им даже пришлось прекратить принимать заказы на Пасху.

Теперь кулич продадут только после 20-го апреля и за баснословные 25 тысяч рублей!