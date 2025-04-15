До 25 000 рублей: в Москве цены на куличи бьют все рекорды

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В ресторанах Москвы можно попробовать кулич за 25 тысяч рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Начинки тоже умеют удивлять.

В Москве цены на куличи бьют все рекорды. В столичных ресторанах их продают за 5, 10 и даже 15 тысяч рублей за штуку!

В одном из заведений предлагают вот такой вариант — с куполом из белого шоколада и сахарной бумаги и начинкой из нашумевшего дубайского шоколада. Причем спрос на него, по словам рестораторов, так велик, что им даже пришлось прекратить принимать заказы на Пасху.

Теперь кулич продадут только после 20-го апреля и за баснословные 25 тысяч рублей!

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