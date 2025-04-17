Патриотический автопробег пройдет по городам-героям России и Белоруссии

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 26 0

Стартует проект в Москве, далее транспорт отправится по трем маршрутам.

Патриотический автопробег пройдет по городам-героям России и Белоруссии

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Тема:
День Победы 9 Мая

Автопробег в рамках патриотического проекта «Города-герои — города героев» с участием Героев России и СССР пройдет с 29 апреля по 8 мая. Об этом рассказал председатель Мосгордумы Алекей Шапошников, заявили в пресс-службе столичного парламента.

Шапошников напомнил, что текущий год объявлен в РФ Годом защитника Отечества, также наша страна отмечает важнейшую юбилейную дату — 80-летие Великой Победы. Кроме того, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Волгоград и Брестская крепость отметят 60-летие присвоения званий «Город-герой» и «Крепость-герой», а Смоленск и Мурманск — 40-летие.

Старт проекта — 29 апреля Москве. Далее автомобили отправятся по трем маршрутам:

— Северный маршрут: Мурманск — Санкт-Петербург — Москва;

— Западный маршрут: Брест — Минск — Смоленск — Москва;

— Южный маршрут: Севастополь — Керчь — Новороссийск — Волгоград — Тула — Москва.

В день 60-летия присвоения Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю, Волгограду звания «Город-герой» и Брестской крепости — звания «Крепость-герой» 8 мая — в городе Москве состоятся финальные мероприятия проекта.

Шапошников напомнил, что текущий год объявлен в РФ Годом защитника Отечества, также наша страна отмечает важнейшую юбилейную дату — 80-летие Великой Победы. Кроме того, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Волгоград и Брестская крепость отметят 60-летие присвоения званий «Город-герой» и «Крепость-герой», а Смоленск и Мурманск — 40-летие.

«Наша цель — напомнить о героях, сохранить правду о Великой Отечественной войне и передать эту память тем, кто будет строить наше будущее. Рассказать о подвиге городов-героев и героев, которые в этих городах живут, нашему молодому поколению. Сделать так, чтобы мы не забывали об этом подвиге», — сказал он.

Председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова подчеркнула, что автопробег пройдет в Москве без перекрытий дорог на Садовом кольце.

Тема:
День Победы 9 Мая
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