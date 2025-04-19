«Церковь всегда за»: в РПЦ прокомментировали пасхальное перемирие

Кипшидзе: в РПЦ считают правильным пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Фото: © РИА Новости/Владимир Сергеев
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Прекращение боевых действий на 30 часов важно для верующих.
В Русской православной церкви (РПЦ) одобрили пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом сообщил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с РИА Новости.
«Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. С инициативой рождественского перемирия в 2023 году выступал Святейший Патриарх», — поделился информацией с агентством он.
Известно, что президент России распорядился остановить все боевые действия на фронте в период с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Российская сторона надеется, что Киев отдаст аналогичный приказ. Тем не менее, бойцы ВС РФ должны быть готовы к любому исходу и отразить атаки противника, в случае отказа Украины присоединиться к перемирию. Пасхальное перемирие позволит оценить серьезность намерений лидеров киевского режима в отношении мирного урегулирования конфликта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поздравил православных военнослужащих с наступающим праздником Пасхи.
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