Путин поздравил православных военнослужащих с наступающим праздником Пасхи

Владимир Путин поздравил бойцов спецоперации и всех православных с Пасхой
Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Российский лидер подчеркнул значимость светлого праздника.
Президент России Владимир Путин поздравил тех, кто сражается за страну в зоне СВО, и весь православный мир с Пасхой. Соответствующее заявление он сделал во время рабочей встречи с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
«Сегодня в преддверии Пасхи поздравить, прежде всего, военнослужащих, исповедующих христианство, православие и сражающихся за Россию с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его», — сказал он.
Пасху, или Воскресение Христово, в этом году в Русской православной церкви (РПЦ) встречают 20 апреля.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. По его распоряжению, ВС РФ временно прекращает все боевые действия на срок с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Более того, президент РФ призвал украинскую сторону вслед за Россией прекратить боевые действия. Однако Путин подчеркнул, что российские войска готовы к любому решению киевского режима. Ожидается, что подобное перемирие покажет реальные намерения киевского режима в сфере мирного урегулирования.
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